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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

إلقاء سيدة في الشارع بالشرقية.. تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل

مقتل سيدة في الشرقية
مقتل سيدة في الشرقية

تحقيقات عاجلة في واقعة إلقاء سيدة بالشارع.. قررت جهات التحقيق بالشرقية سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو قيام شخصين بجذب سيدة من داخل سيارة وإلقائها في الطريق العام، ما أثار جدلًا واسعًا، ويستعرض الموجز تفاصيل الحادث. 

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تفاصيل الواقعة


أوضحت وزارة الداخلية أنه في 7 مارس 2025، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين؛ الأول يتكون من رجل مصاب بكدمات ووالده، بينما يضم الطرف الثاني زوجة الرجل وخالها، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، ما أسفر عن إصابات متفرقة بينهم.

الشرطة تتحرك وتلقي القبض على المتهمين


بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع أطراف المشاجرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تستكمل جهات التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.

ردود فعل غاضبة على الواقعة


أثار الفيديو المتداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتطبيق القانون بحزم ضد المتسببين في الواقعة، في ظل تزايد حالات العنف الأسري التي يتم تداولها مؤخرًا.

إجراءات النيابة واستمرار التحقيقات
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد حجم الإصابات التي تعرض لها الضحايا، كما ستستدعي شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن الحادثة.

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