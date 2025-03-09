الحكم بالمؤبد لخمسة متهمين في جريمة قتل وسرقة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المؤبد على خمسة متهمين في قضية قتل تاجر ملابس وسرقة مبلغ مالي، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدي حسين العجاتي، وأمانة سر محمد فاروق. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

ملابسات الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 33952 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 5824 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، إلى شهر يونيو من عام 2024، عندما أقدمت مجموعة من الأشخاص على قتل تاجر الملابس محمد. س. ح. م البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم بقرية إنشاص البصل، وسرقة أمواله أثناء تواجده برفقة شقيقه على الطريق بين كفر أباظة وإنشاص البصل.

تنفيذ الجريمة وخطة المتهمين

وفقًا للتحقيقات، خطط المتهم الأول عبدالرحمن. أ. م. ع، مع المتهم الثاني صبري. ا. ف. ع لجمع باقي المتهمين، وهم:

علي. م. ع. الـ

عبدالرحمن. ع. ع. الـ

محمد. ر. الـ. ف



حيث أعدوا الأسلحة اللازمة، والتي شملت فرد خرطوش، ذخيرة، مطاوي، وشوم، وترصدوا للمجني عليه في موقع يعلمون بمروره منه مسبقًا. وبمجرد وصوله، أطلق المتهم الأول النار عليه، فأرداه قتيلًا، بينما شارك باقي المتهمين في الجريمة بإرهاب الضحية وشقيقه.

سرقة الأموال والفرار

لم تقتصر الجريمة على القتل، بل شملت سرقة مبلغ 8000 جنيه وهاتف محمول كانا بحوزة شقيق الضحية أحمد. س. ح. م، حيث تم تهديده تحت السلاح وإجباره على تسليم متعلقاته. وأكدت التحريات أن القتيل تعرف على أحد الجناة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما، وهو ما دفع الجاني إلى إطلاق الرصاص عليه خشية افتضاح أمره.

إجراءات القبض والمحاكمة

بعد تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أوامر بضبط المتهمين. وبناءً على إذن النيابة، تم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، حتى صدر الحكم بالسجن المؤبد بحقهم.

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