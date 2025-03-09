ذبح الحمير بالسيرك القومي.. تحقيقات تكشف الفضيحة الكاملة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط أربعة من العاملين بالسيرك القومي في استغلال مناصبهم والسماح بإدخال حمير حية إلى السيرك من أجل ذبحها وسلخها، لاستخدام لحومها في تغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها. كما تبين أنهم أدخلوا حيوانات مفترسة جديدة إلى السيرك دون علم الجهات المختصة، بهدف تحقيق مكاسب شخصية. ويرصد الموجز كافة تفاصيل الواقعة.

المتهمون في القضية

ضمّت قائمة المتهمين:

لاعبة بالسيرك القومي

المشرف العام للسيرك

مدير دار العرض بالسيرك

مشرف الأمن بالسيرك



بداية التحقيقات وشهادة الشهود

تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، بعد شكوى تقدم بها أحد العاملين بالسيرك القومي حول وجود مخالفات جسيمة داخله. باشرت التحقيقات المستشارة ماجي أبو السعود، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد.

قضية ذبح الحمير

أدلة مصورة ووثائق تدين المتهمين

خلال التحقيقات، تم عرض وتفريغ مقاطع فيديو مسجلة على أقراص مدمجة، توثق عمليات ذبح الحمير داخل السيرك، مع مشاهد لآثار الدماء وأحشاء الحيوانات في أماكن الذبح. كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير عام حدائق الحيوان وعدد من العاملين ومشرفي الأمن بالسيرك، الذين أكدوا وقوع الانتهاكات المذكورة.

إجراءات منتظرة ضد المتورطين

من المنتظر أن تتخذ النيابة الإدارية إجراءات حاسمة ضد المتهمين، بعد توثيق الأدلة والاستماع إلى الشهادات، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات داخل المرافق العامة.

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