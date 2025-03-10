ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال بادعاء العلاج الروحاني في الإسكندرية

القبض على مدعي العلاج الروحاني-تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين في محافظة الإسكندرية، بعد ترويجهما لأنفسهما كمعالجين روحانيين بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تستهدف استغلال المواطنين بطرق غير مشروعة.

ويكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور التالية

تفاصيل القبض على مدعي العلاج الروحاني

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن تورط شخصين في أعمال الدجل والشعوذة، حيث زعما امتلاكهما لقدرات خاصة في العلاج الروحاني، واستغلا ذلك في الاحتيال على الضحايا مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للترويج لنشاطهما الإجرامي، مستهدفين فئات مختلفة من المواطنين الباحثين عن حلول لمشاكلهم الشخصية والصحية.

وبعد رصد نشاطهما غير القانوني وجمع الأدلة اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهما، حيث تم القبض عليهما في نطاق دائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

الأدوات المضبوطة ودلائل الجريمة

أسفرت عملية الضبط عن العثور على مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة تم فحصها فنيًا، وأكد الفحص التقني احتواء الهواتف على أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في عمليات النصب والاحتيال، إلى جانب تسجيلات ورسائل توضح استدراج الضحايا والتواصل معهم.

الإجراءات القانونية المتخذة

عقب ضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المواطنين، مع تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع استغلالها في عمليات النصب والاحتيال.

تحذير من جرائم النصب باسم العلاج الروحاني

تحذر الجهات الأمنية المواطنين من الانسياق وراء مدعي العلاج الروحاني والدجل، خاصة أولئك الذين يروجون لأنفسهم عبر الإنترنت، وتنصح وزارة الداخلية بضرورة التحقق من أي شخص يدعي امتلاك قدرات خارقة أو قدرة على حل المشكلات الصحية والنفسية بطرق غير علمية، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه لمكافحة هذه الجرائم وحماية المجتمع من المحتالين.

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