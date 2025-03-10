حادث دهس في بولاق الدكرور.. سيارة مسرعة تصدم 4 أشخاص وتدمر محلين

حادث دهس-شهدت منطقة بولاق الدكرور حادثًا مروعًا، حيث دهست سيارة مسرعة أربعة أشخاص أثناء وقوفهم أمام محلين تجاريين، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسم، وقع الحادث عندما فوجئ الضحايا بسيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى اصطدام السيارة بكل من مطعم ومحل بقالة، وتحطيم واجهتيهما.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل حادث دهس سيارة مسرعة لأربعة أشخاص

حادث دهس.. تداعيات الحادث وإصابات الضحايا



وقع الحادث في وقت غير محدد من اليوم، حيث أصيب أربعة أشخاص تم نقلهم فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكدت التقارير الأولية أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات طفيفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، ولكن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة.

النيابة العامة تتولى التحقيقات



على الفور، باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث استمعت لأقوال المصابين حول ملابسات الحادث، وكما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات شاملة حول الواقعة، والتأكد من جميع تفاصيل الحادث، خاصة ما يتعلق بكيفية وقوع التصادم، وبالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الجهات المعنية بإجراء معاينة دقيقة لموقع الحادث لتحديد حجم التلفيات التي لحقت بالمحلين المتضررين.

حادث دهس..التحقيق في أسباب الحادث



من خلال التحقيقات الأولية، تبين أن السيارة المعنية كانت من نوع ربع نقل مزودة بثلاجة، وتشير التحقيقات إلى أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، مما تسبب في اصطدامه بالواجهة الزجاجية للمطعم والمحل المجاور. وأدى التصادم إلى تحطم الواجهات وتسبب في أضرار مادية كبيرة في المكان، وفيما يتعلق بالحادث، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للتأكد من المسؤولية الحقيقية وراء ما حدث.

إجراءات قانونية وتحديد المسؤوليات



تتوالى التحقيقات لكشف كافة الملابسات حول الحادث وتحديد المسؤولية، وقد تم فتح محضر بالواقعة وتسجيل تفاصيل الحادث في السجلات الخاصة، وفي الوقت ذاته، تتعاون الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة لإجراء التحريات المطلوبة، التي من شأنها إلقاء الضوء على السبب الرئيس وراء اختلال عجلة القيادة وما إذا كان هناك تقصير أو إهمال من جانب السائق.

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