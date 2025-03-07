ضبط سائق تطبيق نقل ذكي احتجز سائحة وطالبها بأجرة إضافية

احتجاز سائحة-تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر سيدة تحمل جنسية أجنبية من سائق يعمل في أحد تطبيقات النقل الذكي، حيث اتهمته بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة بعد انتهاء الرحلة، إلا بعد دفع مبلغ إضافي.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل احتجاز سائحة من قبل سائق نقل ذكي

احتجاز سائحة.. تفاصيل الواقعة وإجراءات التحقيق

بالتحقيق في الواقعة، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيدة المتضررة لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، وأوضحت في بلاغها أنها استقلت السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي من محل سكنها في منطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى وجهتها داخل نطاق قسم شرطة البساتين، وذلك مقابل أجرة متفق عليها مسبقًا.

وأضافت الشاكية أن السائق طالبها بدفع مبلغ إضافي بعد الوصول، وعندما رفضت، قام بالتحدث معها بأسلوب غير لائق ومنعها من النزول من السيارة حتى دفعت له المبلغ المطلوب.

احتجاز سائحة.. ضبط السائق واعترافه بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الراكبة بسبب رفضها دفع قيمة رحلة إضافية قام بها بعد توصيلها إلى محل سكنها، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

احتجاز سائحة.. إجراءات قانونية في انتظار المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار المناسب بشأن السائق.

حماية حقوق الركاب في خدمات النقل الذكي

تعكس هذه الواقعة أهمية اتخاذ تدابير لحماية حقوق الركاب في خدمات النقل الذكي، والتأكد من التزام السائقين بالقوانين المنظمة للخدمة، وكما تسلط الضوء على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لضمان التعامل السريع معها من قبل الجهات المختصة.

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