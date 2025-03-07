المرور تشن حملات مكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع المصري

المخالفات المرورية -في إطار الجهود المستمرة لضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث على الطرق، شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة على مدار 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل المخالفات المرورية وجهود الداخلية لأنضباط الطرق

تحرير أكثر من 37 ألف مخالفة مرورية

أسفرت جهود الحملات الأمنية المكثفة عن تحرير 37,196 مخالفة مرورية متنوعة، تمثلت في:

26,892 مخالفة بسبب تجاوز السرعة المقررة.

623 مخالفة لسير المركبات بدون تراخيص.

4 مخالفات بسبب التوقف العشوائي في أماكن غير مخصصة للانتظار.

عدد من المخالفات لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مما يعرض السائقين للخطر.

4 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط التراخيص.

9 مخالفات خاصة بالدراجات النارية.



جهود متواصلة لتحقيق السلامة المرورية

تأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لفرض الانضباط المروري وتطبيق القانون بحزم، من خلال تكثيف التواجد الأمني على الطرق السريعة والداخلية لمتابعة المخالفات، بهدف الحد من الحوادث المرورية التي تنتج عن السرعة الزائدة أو السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

دور التوعية في الحد من المخالفات

إلى جانب الإجراءات الأمنية، تحرص إدارة المرور على تنفيذ حملات توعية للسائقين بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، حيث تُعَد السرعة الزائدة، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

تكثيف الحملات لضبط المخالفين

أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية على مدار اليوم، مع تكثيف نقاط التفتيش في مختلف المحافظات، لضبط السائقين غير الملتزمين وتطبيق العقوبات اللازمة ضد المخالفين، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة على الطرق المصرية.

المرور يواصل جهوده لضبط المخالفات وتعزيز السلامة

تهيب الجهات المعنية بجميع المواطنين الالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز السرعة المقررة، للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين، مع التأكيد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تؤدي إلى تعريض الأرواح للخطر.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري، والعمل على تقديم بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين.

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