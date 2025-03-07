تسمم غذائي في قرية شبراتنا بالغربية يسفر عن وفاة طفل ونقل ثلاث حالات للمستشفى

تسمم غذائي-شهدت قرية شبراتنا التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث استقبلت مستشفى بسيون المركزي اليوم أربع حالات إصابة بالتسمم الغذائي، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الطبي لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

وفاة طفل متأثرًا بالتسمم الغذائي

وفقًا لمصادر طبية في محافظة الغربية، فقد أسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، رغم الجهود المكثفة التي بذلها الفريق الطبي لإنعاشه، إلا أن حالته كانت حرجة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، بينما تستمر الفرق الطبية في متابعة الحالات الثلاث الأخرى وتقديم العلاج اللازم لهم تحت الملاحظة المستمرة داخل المستشفى.

تحرك أمني عاجل لبحث أسباب التسمم

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إلى مستشفى بسيون المركزي لمتابعة تطورات الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب التسمم، وكما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مصدر الطعام المتسبب في الحادث وفحص العينات الغذائية المحتملة.

تسمم غذائي.. جهود طبية وأمنية لمواجهة الأزمة

تعمل الجهات الصحية في محافظة الغربية على تقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر لضمان استقرارهم، في الوقت نفسه، تكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتجًا عن تناول طعام ملوث أو بسبب إهمال في معايير السلامة الغذائية.

تسمم غذائي.. تحذيرات من تناول الأطعمة مجهولة المصدر

وفي ظل هذه الواقعة، ناشدت الجهات المختصة المواطنين ضرورة توخي الحذر عند تناول الأطعمة الجاهزة أو مجهولة المصدر، وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية لتجنب مخاطر التسمم الغذائي، كما أكدت وزارة الصحة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في التسمم لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة بسرعة.

يعد هذا الحادث جرس إنذار جديد حول أهمية السلامة الغذائية وضرورة تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو النتائج التي ستسفر عنها تحريات الجهات المختصة لمعرفة أسباب التسمم الغذائي في قرية شبراتنا وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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