لغٕز جثـ.ـة الوراق.. سيدة مجهولة ومخدرات في الحقل.. جريمة أم حادث مأساوي؟

العثور على جثـ.ـة سيدة مجهولة في أرض زراعية.. استيقظ أهالي منطقة الوراق شمال الجيزة على مشهد صادم، حيث تم العثور على جـ.ـثة سيدة مجهولة الهوية في إحدى الأراضي الزراعية، الواقعة أثارت حالة من الجدل بين السكان الذين تساءلوا عن هويتها وسبب وجودها في هذا المكان المعزول، خاصة أن الظروف المحيطة بوفاتها بدت غامضة، ويرصد الموجز تفاصيل الحادث.

تشريح الجثة يكشف المفاجأة

بعد انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، في الوراق بالجيزة، قررت النيابة العامة تشريح الجثـ.ـة لتحديد سبب الوفاة، خاصة أنها بدت خالية من أي إصابات ظاهرية، وأظهرت المعاينة الأولية أن الضحية، التي تبلغ من العمر قرابة الأربعين عامًا، لم تتعرض لأي اعتداء واضح، وهو ما زاد من الغموض حول ملابسات وفاتها. ولكن ما عزز احتمالية الوفاة نتيجة تعاطي المخدرات هو العثور بجوار الجثة على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، وهو من المواد المخدرة الشديدة الخطورة التي تؤدي إلى الوفاة عند تعاطي جرعة زائدة.

بلاغ وتحرك أمني سريع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بـ العثور على الجـ.ـثة في ظروف غامضة، وعلى الفور، تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الوراق بقيادة المقدم محمد طارق إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المكان، وبدأت عمليات الفحص وجمع الأدلة التي قد تساعد في كشف ملابسات الحادث.

سيناريوهات متعددة.. جريـ ـمة أم حادث عرضي؟

رغم عدم وجود إصابات واضحة، إلا أن فرضية الجريمة لم تُستبعد بالكامل، حيث تحقق الأجهزة الأمنية في احتمال أن تكون الضحية قد تعرضت لعملية استدراج إلى هذا المكان، ربما من قبل شخص تعرفه، قبل أن تفارق الحياة. من ناحية أخرى، يظل احتمال تعاطي جرعة زائدة قائمًا، خاصة مع العثور على المخدر بجوارها.

تحقيقات النيابة مستمرة

بعد نقل الجثـ.ـمان إلى مشـ.ـرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، بدأت التحقيقات الموسعة لمحاولة تحديد هوية الضحية، وما إذا كانت مسجلة في بلاغات التغيب، كما تم استدعاء عدد من الشهود، ومن بينهم المبلغ عن الواقعة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة في محيط المكان، بحثًا عن أي خيط يقود إلى تفاصيل أكثر حول اللحظات الأخيرة في حياة هذه السيدة.

الواقعة لا تزال مفتوحة على العديد من الاحتمالات، فهل ستكشف التحقيقات مفاجآت غير متوقعة؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.

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