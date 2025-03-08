مصرع 5 أشخاص وإثابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بـ حادث طنطا

حادث طنطا .. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، بسبب تصادم سيارتين على طريق طنطا - القاهرة الزراعي، بالقرب من قرية دفرة بدائرة مركز طنطا، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بـ حادث طنطا

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، مفاده ورود بلاغ من الأهالي، يشير إلى وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا - القاهرة الزراعي، أمام قرية دفرة، وأسفر حادث طنطا عن إصابة عدة أشخاص من بينهم وفيات.

جانب من حادث طنطا

الانتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث طنطا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث طنطا، وتم الدفع بـ سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، ليتضح وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكدمات وسحاجات وكسور وجروح متفرقة.

وأمرت النيابة العامة بإجراء المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أمرت النيابة العامة هيئة المرور بالدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

العثور على جثة سيدة مجهولة

وفي سياق مختلف استيقظ أهالي منطقة الوراق شمال الجيزة على مشهد صادم، حيث تم العثور على جـ.ـثة سيدة مجهولة الهوية في إحدى الأراضي الزراعية، الواقعة أثارت حالة من الجدل بين السكان الذين تساءلوا عن هويتها وسبب وجودها في هذا المكان المعزول، خاصة أن الظروف المحيطة بوفاتها بدت غامضة، ويرصد الموجز تفاصيل الحادث.

جانب من حادث طنطا

بعد انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، في الوراق بالجيزة، قررت النيابة العامة تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، خاصة أنها بدت خالية من أي إصابات ظاهرية، وأظهرت المعاينة الأولية أن الضحية، التي تبلغ من العمر قرابة الأربعين عامًا، لم تتعرض لأي اعتداء واضح، وهو ما زاد من الغموض حول ملابسات وفاتها. ولكن ما عزز احتمالية الوفاة نتيجة تعاطي المخدرات هو العثور بجوار الجثة على كيس يحتوي على مخدر "الآيس"، وهو من المواد المخدرة الشديدة الخطورة التي تؤدي إلى الوفاة عند تعاطي جرعة زائدة.

بلاغ وتحرك أمني سريع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على الجثة في ظروف غامضة، وعلى الفور، تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الوراق بقيادة المقدم محمد طارق إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول المكان، وبدأت عمليات الفحص وجمع الأدلة التي قد تساعد في كشف ملابسات الحادث.

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