بإيحاءات جنسـ.ـية وصور خاصة.. كيف تعرضت الفنانة انتصار إلى التحرش

الفنانة انتصار .. أمرت محكمة الاستئناف المختصة في مطروح، بحجز الحكم على عامل، يبلغ من العمر 17 سنة، متهم بالتحرش بـ الفنانة انتصار بمنطقة العلمين، لجلسة 27 أبريل المقبل.

الموجز ترصد تفاصيل تعرض الفنانة انتصار للتحرش.

تعرض الفنانة انتصار إلى حادث تحرش

وكانت الفنانة انتصار تعرضت إلى حادثة تحرش، حيث توجهت بالاتهام إلى عامل، مؤكدة أن الواقعة حدثت أمام فيلتها بمنطقة الساحل الشمالي.

المتهم صور الفنانة انتصار داخل فيلتها

وكشفت الفنانة انتصار أن العامل المتهم قام بتصويرها دون علمها داخل فيلتها، وعمل إيحاءات جنسية أمامها أثناء استقلالها سيارتها، وحاول فتح بابها ولكن لم يتمكن.

الفنانة انتصار تحرر محضر

وحررت انتصار، محضرًا بقسم شرطة العلمين وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

الفنانة انتصار

وفي واقعة مختلفة قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي أقامها أمير الغناء العربي هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت جهات التحقيق المختصة، حددت جلسة اليوم 9 مارس، للنظر في أولى جلسات الدعوى المقامة من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفنى طارق الشناوى، وذلك على خلفية الإساءة إلى الفنان هاني شاكر وتعمده الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك بعد أن تقدم هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، ببلاغ ضده، والقضية تتعلق باتهام الشناوي بالإساءة إلى سمعة هاني شاكر من خلال بعض التصريحات الصحفية التي اعتبرت غير لائقة، ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل قضية الإساءة إلى هاني شاكر

تعود بداية القضية إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الشناوي حول هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والتي تناولت بطريقة نقدية أسلوبه في إدارة النقابة، إضافة إلى بعض المواقف الشخصية والمهنية التي انتقدها الشناوي علنًا، وتلك التصريحات أثارت غضب شاكر، حيث اعتبرها تهجمًا على شخصه وتضررًا بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الشناوي.

فيما يتعلق بالقضية، فإن محكمة الجنح الاقتصادية ستنظر في ما إذا كانت التصريحات التي أطلقها طارق الشناوي قد خالفت القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية والسب والقذف من عدمه، كما سيتم النظر في ما إذا كانت هذه التصريحات قد ألحقَت ضررًا ماديًا أو معنويًا بهاني شاكر، وبالتالي يتطلب تعويضًا أو محاكمة جنائية.

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