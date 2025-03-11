ماذا حدث في أوسيم؟.. سقوط ميكروباص وإصابة 11 شخصًا

شهدت مدينة أوسيم، قبل قليل، حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل إحدى الترع على طريق البراجيل، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، حيث تم انتشالهم من المياه ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم استخراج السيارة من الترعة.

حادث ميكروباص أوسيم

وخلال التالي، يقدم الموجز، تفاصيل حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل إحدى الترع على طريق البراجيل بـ أوسيم.

إصابة 11 راكبًا

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط ميكروباص في الترعة على طريق البراجيل بـ أوسيم ، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل سقوط الميكروباص

وبعد الفحص، تبين سقوط السيارة في الترعة، مما أدى إلى إصابة 11 راكبًا، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، فيما قامت فرق الإنقاذ بانتشال السيارة وإزالة آثار الحادث بالكامل.

حادث ميكروباص أوسيم

وفي سياق منفصل، وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان تمناية، عند مدخل منطقة برج العرب على طريق الخدمات باتجاه إستاد برج العرب، أسفر عن مصرع وإصابة 19 شخصا.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث برج العرب، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وسيارة ميني فان تمناية، عند مدخل منطقة برج العرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة، مدعومة بسيارات الإسعاف لـ مقر حادث برج العرب.

تفاصيل حادث برج العرب

واتضح من التحريات الأولية تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص كان يقل 16 راكبا، والآخر ميني فان تمناية، كانت ثلاثة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات برج العرب والعامرية، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.

حادث ميكروباص أوسيم

حادث برج العرب

وتم تحرير المحضر اللازم بواقعة حادث برج العرب بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على جهات التحقيق

أسماء ضحايا حادث برج العرب

وتبين مصرع سعيد أنور عبدالوهاب، البالغ من العمر 60 سنة، ومقيم ببهيج، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى برج العرب.

وأصيب 18 آخرين في حادث برج العرب هم كل من" نجلاء فتحي راغب صقر، 28 سنة، مقيمة بمنطقة بهيج، اشتباه كسر بالساق الأيسر، رسلان خليل إدريس عبد الرحمن، 3 سنوات، كدمات بعموم الجسم، علي خليل إدريس عبدالرحمن، 5 سنوات، بهيج جرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، حازم مازن محمد إبراهيم، 22 سنة، مقيم القبارى، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم، محمد عبدالوهاب علي، 38 سنة، مقيم العجمي، جروح بالرأس والجبهة وكسر بالركبة اليمنى".

حادث ميكروباص أوسيم

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