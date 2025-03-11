لحظات مؤثرة ورسالة تعتصر القلب تتركها طالبة طب المنوفية قبل رحيلها

طالبة طب المنوفية .. في حادث مروع كان بطلته الوحيدة الطالبة إيمان، طالبة طب المنوفية، والتي توفيت بسبب صدمتها من صعوبة الامتحان، ليكشف شقيقها محمود أنها كانت تعاني من حزن شديد، فضلا عن أنها كانت قليلة الكلام بعد الامتحان، ليتخشب جسدها بالكامل الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتم نقلها إلى المستشفى.

وكشفت الفحوصات الطبية، أن طالبة طب المنوفية أصيبت بنزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم، بعدما ظلت فترة حزينة حزنا شديدا عقب الامتحان، فقد كمد قلبها من شعورها بالظلم وقلة الحيلة، بعدما سخر دكتور المادة من الطلاب ووضع امتحان تعجيزي لهم، حسبما قال شقيق الطالبة.

رسال طالبة طب المنوفية

وتابع شقيق طالبة المنوفية، أسرتها لم تتخذ قرارًا حاسما بعد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية، قائلا :"إن الله يمهل ولا يهمل".

كشف والد الطالبة إيمان، طالبة كلية الطب بجامعة المنوفية، عن تفاصيل مفجعة حدثت لابنته حدثت قبل وفتها، حيث أكد زملاؤها أن طالبة طب المنوفية حزنت بعدما سخر دكتور المادة من الطلاب أثناء الامتحان، حيث قال لهم: "اتوضوا كويس وقيموا الليل علشان تعرفوا تتحسبنوا عليا كويس".

الموجز ترصد التفاصيل.

طالبة طب المنوفية

طالبة طب المنوفية كانت مجتهدة ومثالية

وتابع والد طالبة طب المنوفية أن ابنته كانت طالبة مجتهدة جدا، لم تتغيب يوما عن محاضراتها، فضلا عن أنها كانت ملتزمة دينيا لا تفوت فرض صلاتها وقراءة القرآن قبل البدء في المذاكرة، مشيرا إلى أن يوم امتحانها الأخير وحينما عادت للمنزل حكت له عن شعورها بالظلم الشديد وسألته "لماذا الدنيا ظالمة إلى هذا الحد"،ليحاول تهدأتها مجيبا بأن الدنيا فيها الخير والشر، ولكن لا يوجد حياة مثالية فقط عند الله نعيش الحياة التي لا ألم بها، فالدنيا قابيل وهابيل، فأختارها الله لتكون بجواره، لأنها لا تشبه تلك الحياة.

وأشار والد طالبة طب المنوفية أن ابنته إيمان كانت على غير حالتها الطبيعية بعد الامتحان، بل كانت حزينة جدًا ولم تبكِ كعادتها، مؤكدا أنها أخبرته بأنها منذ أن التحقت بأولى طب تغب أو تتأخر يوما حتى لو في مطر أو تعبانة.

قلب طالبة طب المنوفية يعتصر من الألم

وأكمل والد طالبة طب المنوفية: "إيمان قالتلي أنا بعد الامتحان افتكرت قول الله (ولقد خلقنا الإنسان في كبد)، نظرت إلى السماء ورددتها وقلبها يعتصر من الألم".

جدير بالذكر أن طالبة طب المنوفية ذهبت لأداء امتحانها في مادة الأنف والأذن والحنجرة، وهي مقبلة عليه كأي مادة من المواد السابقة لا تهاب منها في أي شيء، لا سيما أنها كانت مستعدة للامتحان بالطريقة المثلى، لكن صعوبة الامتحان كانت السبب الرئيس في رحيل إيمان عن الحياة.

طالبة طب المنوفية لم تستطع أن تتحمل مدى صعوبة الامتحان، ما تسبب في إصابتها بنزيف على المخ وبدأت لحظات عمرها الأخيرة في العد التنازلي، حتى حينما حاول أصدقاؤها أن ينقذوها إلا أنها فارقت الحياة.

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