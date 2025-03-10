سحل زوج لزوجته..إخلاء سبيل زوج ووالده بعد اعتدائهما على الزوجة بالشرقية

سحل زوج لزوجته-قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل زوج ووالده على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتعدي بالضرب على زوجة الأول في الطريق العام، وجاء القرار بضمان محل إقامتهما، وذلك لحين استكمال التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة كما كشفتها الأجهزة الأمنية في السطور التالية

تفاصيل واقعة سحل زوج لزوجته كما كشفتها الأجهزة الأمنية



تابعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان وهما يقومان بجذب سيدة من داخل سيارة وإلقائها في الطريق العام. أثار الفيديو حالة من الغضب بين المستخدمين، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لكشف ملابسات الحادث.

سحل زوج لزوجته

تحقيقات الشرطة تكشف تفاصيل سحل زوج لزوجته



بالفحص، تبين أن مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغًا عن وقوع مشاجرة في دائرة المركز بين:

الطرف الأول: الزوج (مصاب بكدمات في الجسم) ووالده.

الطرف الثاني: الزوجة (مصابة بكدمات في الجسم) وخالها.



وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة خلافات زوجية بين الطرفين، أدت إلى تبادل الاعتداء الجسدي بينهم، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح.

الإجراءات القانونية ضد طرفي النزاع



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وبعد العرض على النيابة العامة، تقرر إخلاء سبيل الزوج ووالده على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الواقعة للوصول إلى كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بها.

تفاعل الجمهور مع حادث زوج لزوجته



أثار الفيديو المتداول ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم من الواقعة، مطالبين بتطبيق القانون بصرامة لحماية حقوق المرأة والحد من العنف الأسري، فيما دعا آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار الأحكام النهائية بشأن الواقعة.

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