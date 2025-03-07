مصرع شاب في الفيوم على يد زوج شقيقته في مشاجرة أسرية

لقي شاب مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة مع زوج شقيقته بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالمصاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وسط تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط منازل العائلتين لمنع تصاعد الأحداث.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل الواقعة

تفاصيل المشاجرة وأسبابها

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية يفيد بوقوع مشاجرة دامية في شارع البوابة بدائرة المركز، أسفرت عن مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص البلاغ، وتبين أن الشاب "ع.م." قد تعرض لطعنة نافذة في الصدر، أدت إلى وفاته في الحال.

ضبط الجاني وكشف الملابسات

تمكن الأهالي من ضبط الجاني وتسليمه للشرطة، وتبين أنه زوج شقيقة المجني عليه، وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات أسرية متعلقة بالمصاهرة، وتطورت الأمور حتى أقدم الجاني على طعن الضحية بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته على الفور.

الإجراءات الأمنية والنيابية

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول منازل العائلتين تحسبًا لوقوع اشتباكات جديدة، فيما تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم إلقاء القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحقيقات النيابة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث استدعت شهود العيان لسماع إفاداتهم، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة بدقة، كما طالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات حول الحادث لمعرفة التفاصيل الكاملة وظروف وقوع الجريمة.

تعزيز الأمن لمنع التصعيد

في ظل تصاعد الخلافات بين العائلتين، شددت الأجهزة الأمنية من تواجدها في محيط المنطقة لمنع أي أعمال انتقامية، والتأكد من عدم تجدد الاشتباكات بين أقارب المجني عليه والجاني. كما ناشدت الجهات الأمنية الأهالي بضبط النفس وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

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