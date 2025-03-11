جريمة الوراق.. جزار يقـ ـتل شابًا بسبب موقف تحت المنزل

جريمة الوراق.. تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 11-3-2025، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقـ ـتل شاب على يد جزار بمنطقة الوراق، إثر خلاف نشب بينهما قبل وجبة سحور رمضان 2025.

جريمة الوراق

وخلال السطور التالية، الموجز، يكشف كافة التفاصيل عن جريمة الوراق.

اعترافات الجزار المتهم

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافاته الكاملة أمام رجال مباحث الجيزة، موضحًا أن الضحية كان قد طلب منه سابقًا عدم الوقوف أسفل منزله، إلا أنه شاهده في نفس المكان يوم الواقعة، ما دفعه لمعاتبته، فتطورت الأمور سريعًا إلى مشادة كلامية أعقبها شجار حاد، ليفقد المتهم أعصابه ويستل سكيـ ـنًا من بين طيات ملابسه، مسددًا طعنة قـ ـاتلة إلى صدر الضحية، ليسقط جـ ـثة هامدة على الفور.

سبب المشاجرة القـ ـاتلة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجزار أقدم على قـ ـتل شاب بسبب خلافات الجيرة.

جريمة الوراق

تم نقل الجـ ـثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي تسبب في الـ جريمة الوراق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، وفاة طالبة المنوفية، كانت تسير في طريق من الأحلام التي رسمتها لنفسها وحتى لأسرتها التي كانت تنتظر أن ترى ابنتهم الدكتورة التي تسعد قلبهم لكنه هادم اللذات الذي تسبب في وفاة طالبة المنوفية، الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إن القصة بدأت من حيث وفاة طالبة المنوفية، تلك الطالبة المجتهدة التي لم تتعثر في أي صف من صفوف دراستها سواء المراحل الأساسية أو حتى في الكلية إلى أن حان موعد وفاة طالبة المنوفية.

قصة وفاة طالبة المنوفية

القصة أن وفاة طالبة المنوفية، بدأت منذ أن كانت تعد إيمان مصطفى دياب الطالبة في الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية للامتحان بالمذاكرة والمراجعة، لكن إيمان لم تعلم أن المادة الأخيرة في امتحاناتها سواء في الكلية، أو حتى في دنيتها ستكون مادة الأنف والأذن والحنجرة.

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