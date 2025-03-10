تفاصيل إخماد حريق في ورشة طلاء بمدينة السلام دون إصابات

نشب حريق في ورشة طلاء بمنطقة السلام دون وقوع أي إصابات، وذلك بسبب ماس كهربائي وفقاً للتقرير الصادر عن الأدلة الجنائية، مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين والتنر ساعدت في انتشار النيران بشكل سريع، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

ويكشف الموجز تفاصيل الحريق في ورشة طلاء السلام

تفاصيل الحريق في ورشة طلاء السلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا صباح اليوم يفيد باندلاع حريق داخل ورشة للطلاء الكائنة بشارع الشركات في دائرة قسم شرطة السلام ثان. وعلى الفور، تم دفع سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق لمكافحة النيران.

فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق

تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وذلك بهدف محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، عملت فرق الإطفاء بكفاءة عالية على إخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه في وقت قصير، دون أن يُسجل وقوع أي إصابات في الحادث.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

بعد إخماد الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الشرطة، وأُرسلت الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق. وبعد إجراء الفحوصات والتحقيقات الأولية، تبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، والذي اشتعل بسبب المواد القابلة للاشتعال في الورشة مثل التنر والبنزين.

تواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث، للكشف عن كافة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق

تعد سرعة استجابة فرق الإطفاء من أبرز العوامل التي ساهمت في منع تفاقم الحريق وانتشاره في المنطقة. تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بشكل سريع وفعال، مما حال دون حدوث أضرار كبيرة في المنطقة المحيطة.

التحقيقات مستمرة حول أسباب الحريق

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، بما في ذلك فحص الأدلة الجنائية واستجواب شهود العيان، لضمان الوصول إلى جميع تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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