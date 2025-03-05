حريق ضخم في شقة وحديقة الطفل بمحافظة الغربية اليوم

اشتعال حريق.. استطاعت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل، إخماد نيران حريق بشقة سكنية بنطاق منطقة التربيعه وحريق في أرض فضاء في حديقة الطفل وذلك بمركزي المحلة وطنطا بسبب ماس كهربائي وتم الدفع بأكثر من 6 سيارات مطافىء وتم احتوائها بالفعل قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

اندلاع حريق كبير في حديقة الطفل

اشتعال حريقين في شقة سكنية وحديقة الطفل بالغربية

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأموري قسماً شرطة ثان وأول المحلة وطنطا يفيد باندلاع حريقين المذكورين بنطاق دائرة القسم، وهذا ما يناقشه موقع الموجز في هذا التقرير.

كما انتقلت أيضاً القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادثين وتم بالفعل السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية نتيجة حريق.

وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق في شقة بمحافظة الغربية

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي وذلك بنشوب حريق داخل أحد شقة بقرية تفهنا العزب، وهذا أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة ومختلفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث؛ واتضح وفاة “سيف.م”، ويبلغ من العمر 4 سنوات، و"وفاء.م"، وتبلغ من العمر 7 سنوات، وبالإضافة إلى إصابة شقيقهما “أيمن.م”، واثنين آخرين ما بين اختناق وحروق.

وتم بالفعل نقل المصابين إلى المستشفى العام بزفتى من أجل تلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

واستطاعت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران قبل امتدادها إلى سائر أنحاء المنزل.

واتضح من المعاينة؛ أن سبب اندلاع النيران هو ماس كهربائي في غرفة الأطفال وامتد إلى أجزاء من المطبخ، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اندلاع حريق في محافظة الغربية

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