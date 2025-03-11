حادث طريق منشية دهشور يودي بحياة شخصين وإصابة 23 آخرين في تصادم مروع

حادث طريق منشية دهشور .. شهد طريق منشية دهشور في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 11 رمضان ، حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارة ربع نقل بأتوبيس يقل عمال شركة صناعات غذائية، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الربع نقل وشخص آخر كان برفقته، بالإضافة إلى إصابة 23 عاملًا من ركاب الأتوبيس.

حادث طريق منشية دهشور

وخلال التقرير التالي، يرصد الموجز، تفاصيل حادث طريق منشية دهشور.

تفاصيل حادث منشية دهشور

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث طريق منشية دهشور قبل مدخل طريق المحاجر على طريق المريوطية بمنشية دهشور، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع حادث طريق منشية دهشور.

اصطدام سيارة ربع نقل بأتوبيس عمال

وكشفت المعاينة الأولية عن تحطم السيارة الربع نقل بالكامل، ما أدى إلى وفاة السائق ومرافقه في الحال، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أودعت جثـ ـتا المتوفيين في ثلاجة الموتى وذلك نتيجة حادث طريق منشية دهشور.

تم تحرير محضر بـالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث طريق منشية دهشور

وفي سياق منفصل، في حادث مروع كان بطلته الوحيدة الطالبة إيمان، طالبة طب المنوفية، والتي توفيت بسبب صدمتها من صعوبة الامتحان، ليكشف شقيقها محمود أنها كانت تعاني من حزن شديد، فضلا عن أنها كانت قليلة الكلام بعد الامتحان، ليتخشب جسدها بالكامل الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتم نقلها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية، أن طالبة طب المنوفية أصيبت بنزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم، بعدما ظلت فترة حزينة حزنا شديدا عقب الامتحان، فقد كمد قلبها من شعورها بالظلم وقلة الحيلة، بعدما سخر دكتور المادة من الطلاب ووضع امتحان تعجيزي لهم، حسبما قال شقيق الطالبة.

وتابع شقيق طالبة المنوفية، أسرتها لم تتخذ قرارًا حاسما بعد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية، قائلا :"إن الله يمهل ولا يهمل"، وللمزيد ومعرفة باقي التفاصيل القضية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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