محكمة جنايات دمنهور تقضي بالسجن 10 سنوات على المتهم بقتل ابنته الرضيعة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهم محمد. ش. م. لقتله ابنته الرضيعة، إثر خلافات مع زوجته بسبب إنجابها إناثًا، وجاء الحكم برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطورس وأحمد محمد عطية وأحمد عز الدين البطراوي.

وفيما يلي يعرض الموجز تفاصيل الجريمة

تفاصيل الواقعة وأسباب الجريمة



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما أقدم المتهم على قتل ابنته الرضيعة بتعديه عليها حتى فارقت الحياة، نتيجة لخلافات حادة بينه وبين زوجته حول إنجاب الإناث، وكان المتهم قد أبدى استياءه من إنجاب زوجته لبنات فقط، وهو ما أدى إلى حدوث توترات عائلية شديدة، وصلت في نهاية المطاف إلى هذه الجريمة الشنعاء.

القبض على المتهم واعترافه بالجريمة



أثناء التحقيقات، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبتوجيه الأسئلة له، اعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافاته المستمرة مع زوجته، وقال في اعترافاته إن دافع الجريمة هو ضغوطه النفسية الناتجة عن إنجاب زوجته للبنات، وتحت إشراف النيابة العامة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية



بعد اعترافه بالجريمة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وُجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم تحديد جلسة محاكمته.

تداعيات القضية وتأثيرها على المجتمع



تُعد هذه القضية واحدة من أبرز الجرائم التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، لما فيها من بشاعة وتبريرات غير مبررة لهذه الجريمة الوحشية، زهذه القضية تفتح باب النقاش حول قضايا العنف الأسري وأهمية التوعية القانونية للحد من مثل هذه الجرائم.



في النهاية، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بالسجن 10 سنوات ضد المتهم، في قضية أثارت قلقًا كبيرًا في المجتمع المصري وأثارت تساؤلات عن الدوافع التي أدت إلى وقوع مثل هذه الجرائم العنيفة.

اقرأ أيضا

الإعدام لعامل مقهى بتهمة القتل العمد وحرق الجثة في الإسكندرية

تفاصيل إخماد حريق في ورشة طلاء بمدينة السلام دون إصابات

