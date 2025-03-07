ضبط 4 متهمين بحوزتهم 22 كيلو حشيش في القاهرة قبل ترويجها في رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجه خلال شهر رمضان، وذلك أثناء استقلالهم سيارة بدون ترخيص في منطقة بدر، وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش بالقاهرة

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على أربعة أشخاص، اثنان منهم لهم معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة بدر، وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كانوا يعتزمون ترويجها خلال شهر رمضان.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق توك توك في حادث سير بالمعصرة

في حادث مأساوي بمنطقة المعصرة، لقي سائق توك توك مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل وفر قائدها هاربًا، وصرحت نيابة المعصرة الجزئية بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الحادث وضبط المتهم

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بلاغًا يفيد بوفاة سائق توك توك إثر اصطدام سيارة نقل به بدائرة القسم، ولاذ السائق بالفرار وعلى الفور، بدأت الجهات الأمنية في إجراء التحريات وجمع المعلومات، مما أسفر عن تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتبين أن السائق المتسبب في الحادث مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود الأمن لضبط الخارجين عن القانون

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفين، لا سيما خلال الفترات التي تشهد نشاطًا مكثفًا لترويج المواد المخدرة، مثل شهر رمضان، وكما تؤكد على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر على الطرق، خاصة مع تزايد حوادث السير الناتجة عن التهور والإهمال في القيادة.

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