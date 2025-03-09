تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض مقتل عامل دليفري بمرسى مطروح

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة عامل دليفري بمدينة مرسى مطروح. ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بجانب طريق الوادي.

تفاصيل الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص الأولي تبين أن الجثة تعود لعامل دليفري يُدعى "محمد س.ر"، يبلغ من العمر 35 عامًا، وينحدر من محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت المعاينة الأولية أن المجني عليه تعرض لعملية ذبح في الرقبة بالإضافة إلى طعنات متفرقة في أنحاء جسده، كما تبين اختفاء الدراجة النارية التي كان يستخدمها في توصيل الطلبات.

التحقيقات جارية لكشف الجناة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث تكثف أجهزة الأمن جهودها للوصول إلى مرتكبي الجريمة وكشف دوافعها.

متابعة مستمرة

يواصل فريق البحث الجنائي عمله لجمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود للوصول إلى أي خيط قد يساعد في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

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