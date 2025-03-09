حقيقة ادعاء سيدة بتحطيم سيارتها على يد رجال الشرطة بالعبور.. الداخلية توضح

تداول عدد من رواد صفحات السوشيال ميديا مقطعى فيديو تم نشرهما بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات تحطيم سيارتها على يد رجال الشرطة بالعبور وهوما جعل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقق في حقيقة الأمر.

وعلى الفور، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعى فيديو تم نشرهما بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمدينة العبور بالقليوبية بفتح سيارتها وفصل البطارية وسحب لوحاتها المعدنية وتحطيمها من الداخل دون وجه حق.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توضح الحقيقة

وقد أثارت تلك السيدة جدلًا واسعًا بعد زعمها بأن رجال الشرطة في مدينة العبور قاموا بتحطيم سيارتها عمدًا، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا لكشف حقيقة الواقعة، وبعد التحقيق في الأمر من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تبين أن الادعاءات مغلوطة، وأن الواقعة جاءت في سياق مختلف تمامًا عما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموجز يرصد تفاصيل تأكيدات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحرياتها التي أشارت فيها إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 الجارى وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها توقف سيارة ملاكى "الظاهرة بمقطعى الفيديو".

وأشارت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى أن السيارة كانت بدون لوحات معدنية على جانب الطريق قيادة نجل القائمة على النشر (عاطل "سبق إتهامه فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة بيضاء" - مقيم بدائرة القسم) ولدى مشاهدته للقوات ترك السيارة ولاذ بالهرب "جارى ضبطه".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط القائمة على النشر، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر مقطعى الفيديو المشار إليهما والادعاء بذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نجلها لقيادته السيارة بدون لوحات معدنية.

وأكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن الفحص الأولي أظهر عدم صحة المزاعم المتداولة، مشددة على أن رجال الشرطة ملتزمون بالقوانين والإجراءات الرسمية في التعامل مع المواطنين.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن الواقعة خضعت لمراجعة دقيقة، وتم نفي صحة الادعاءات التي حاولت تصوير الأمر على نحو غير دقيق، ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار الشائعات والأخبار المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى التأكيد على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير موثوقة، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.

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