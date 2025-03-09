مشاهدة مسلسل فهد البطل الحلقة الثامنة.. اشتباك عنيف بين فهد وعمه غلاب

حقق مسلسل فهد البطل، بطولة الفنان أحمد العوضي نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثامنة، حيث شهدت أحداثها تطورات درامية مثيرة.

مشاهدة مسلسل فهد البطل الحلقة الثامنة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة الثامنة، حيث دخلت كناريا في مأزق نفسي عقب سجن والدها، وهذا دفعها تفكر في التراجع عن شهادتها من أجل إنقاذه، ولكن فهد تصدى لمحاولتها، متمسكًا برفضه السماح لها بالعيش في دوامة الندم.

مسلسل فهد البطل



كما اعترف فهد بحبه لها، وهو ما قابلته كناريا بمشاعر مماثلة، رغم خوفها من أن تكون ضحية لخداعه، وفي الوقت نفسه، تعرضت راوية للطرد من عملها، وهذا زاد من أعبائها، كما خرجت فايزة الشبح من السجن عقب تورطها في قضية غسل أموال، وهذا أثار تساؤلات على دورها المستقبلي في الأحداث.

فور عودة فهد لمنزل العائلة وجد عمه غلاب يمتطي حصان العمدة، وهذا أشعل غضبه ودفعه للدخول في اشتباك عنيف معه أمام الجميع.

أحمد العوضي



مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.

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