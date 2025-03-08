مسلسل فهد البطل الحلقة السابعة.. انتقام والد كناريا من فهد

حقق مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، كما نجح في تصدر محرك البحث جوجل ليكون واحداً من أبرز الأعمال الدرامية المهتم بها الجمهور في الماراثون الرمضاني الحالي 2025 بسبب أحداثه الشيقة.

أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث الحلقة السابعة، بدأت تلك الحلقة بإنقاذ "فهد" أحمد العوضي "كناريا" ميرنا نور الدين من والدها، الذي كان يستعد لذبحها، حيث تمكن من الهروب بها ونقلها لمنزله، وذلك لأنها كانت فاقدة الوعي نتيجة تأثير المخدر الذي أعطاه لها والدها، وفور وصوله، قدمها لشقيقته وخبأها عنده من أجل حمايتها.

مسلسل فهد البطل

كما صارح "فهد" "كناريا"، بمشاعره تجاهها وأنه لا يستطع أن يتوقف عن التفكير بها، لكن الأخيرة أظهرت ترددها، وأخبرته أن علاقتها به لن تكون ممكنة نتيجة العقبات التي تواجهها، لكن فهد لم يتراجع عن موقفه، وأخبرها أن مصيرهما متشابه ولم يكتمل حديثهما نتيجة مقاطعتهما والد فهد، ليؤكد لها أنهما سيكملان هذا الحوار لاحقًا.

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل فهد البطل تطورًا خطيرًا حيث تعرض فهد لمحاولة قتل على يد "شوقي"حجاج عبد العظيم، حيث حاول طعنه بسكين بعدما ذهب لمنزله لكي يستعيد ابنته كناريا، لكن الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد تدخلت "فايزة الشبح" لوسي وحلت النزاع بينهما، رغم ذلك رفضت كناريا العودة مع والديها، وقررت البقاء بعيدًا عنهما.

لم يستسلم والد كناريا، بل قرر الانتقام من فهد بطريقة أخرى، حيث ذهب لمنزله وفضح سره أمام الجميع، وادعى أن نسبه غير معروف، ونتيجة لذلك فإن المنزل الذي يقيم فيه يعتبر "بيت دعارة"، وفقًا لكلامه، وأحدث هذا الاتهام ضجة كبيرة بين سكان الحي، وهذا وضع فهد وعائلته في موقف صعب ودفعه لمواجهة تحديات جديدة.

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل فهد البطل أيضًا ذهاب فهد برفقة "نادر التمساح" حمزة العيلي للبار الذي تعمل فيه شقيقته، وتسبب هذا الأمر في صدمة كبيرة لشقيقته، التي رفضت الظهور أمامه، لكن نادر لم يتراجع، وبدأ يبحث عنها، ليطلب منها في النهاية تقديم الطلب له كالمعتاد.

أحمد العوضي

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحاً، ويعرض أيضاً عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض أيضاً على قناة ART حكايات في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وكذلك الساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضه على قناة ART حكايات 2 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.



تدور أحداث مسلسل فهد البطل في إطار درامي شيق، حيث يلعب أحمد العوضي دور "فهد"، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب من بلدته نتيجة الظلم الذي تعرض له، وفور وصوله للقاهرة، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، يدفعه للدخول في صراعات ومعارك لا تنتهي، سعيًا للانتقام واستعادة حقوقها.

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