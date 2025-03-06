موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة وملخص أحداثها

يواصل مسلسل فهد البطل جذب أنظار المشاهدين بحلقاته الشيقة التي تحمل الكثير من الإثارة، حيث توالت أحداثه التي تدور عن رحلة انتقام "فهد"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي، بعدما شهد مقتل والده وعانى من التشريد مع شقيقته.

موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة وموعد الحلقة السادسة، يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، أما مواعيد إعادته فهي كالتالي الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، ويعرض أيضاً على قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد مرة أخرى الساعة 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض على قناة ART حكايات الساعة 11:30 صباحاً، والساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضها على قناة ART حكايات 2 الساعة 2:30 ظهراً.

مسلسل فهد البطل

أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، قد بدأت بأحداث مثيرة تتضمن الكثير من المشاهد الشيقة، حيث اتخذ "فهد" أحمد العوضي قراراً بالعمل عند توفيق التمساح، الذي يلعب شخصيته الفنان محمود البزاوي، وهو صديق عمه "غلاب"، وذلك بعدما شهد مقتل والده "الجارحي" أمام عينيه، وهذا تسبب في تشريده هو وشقيقته "رواية".

مع مرور الأحداث، يوافق "نادر"، نجل توفيق التمساح، على تعيين "فهد" كسائق لديهم، وكلفه بمرافقته لأحد الحفلات الكبرى، وهناك حدثت لحظة غير متوقعة، حيث التقى "فهد" بعمه "غلاب"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، دون أن يعلم الأخير أن من يقف أمامه هو نجل شقيقه الذي قُتل نتيجة الصراع على العمودية.

أحمد العوضي

وتتواصل الأحداث الشيقة، حيث عاد "فهد" لشقيقته "رواية" كارولين عزمي، وأخبرها بما حدث، لكن بدلاً من أن تشاركه الحماس، أصابها الرعب وطلبت منه أن ينسى الماضي وألا يفكر في الانتقام، وأثناء حديثهما، يلاحظ "فهد" رائحة الخمر تفوح من ملابس شقيقته، وهذا أثار شكوكه تجاهها، وانتهت الحلقة على هذه اللحظة الغامضة.



أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وغيرهم من النجوم.

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