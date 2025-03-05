موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة.. وملخص أحداثها

يبحث عدد كبير من الجمهور حاليًا عن موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة الخامسة، بسبب الأحداث الشيقة التي شهدها العمل خلال الحلقات الأربعة السابقة.

موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة وموعد الحلقة الخامسة، يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، ويعرض أيضاً على قناة ON دراما في تمام الساعة 12 صباحاً، ويعاد عرضها 12 ظهراً، و4:30 مساءً، كما يعرض على قناة ART حكايات الساعة 11:30 صباحاً، والساعة 5:30 مساءً، بجانب عرضها على قناة ART حكايات 2 الساعة 2:30 ظهراً.

مسلسل فهد البطل

ملخص أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل إرسال "شامل" محسن منصور مجموعة من البلطجية ليقوموا بمهاجمة "فهد" أحمد العوضي من أجل الانتقام لمقتل شقيقه، والذي تسبب فهد في مقتله دفاعًا عن شرف شقيقته، وخلال مواجهته خطر كبير، وصلت "كناريا" ميرنا نور الدين في تلك اللحظة وأنقذته، وجعلته يهرب باستخدام التروسيكل الخاص بها.

كما وجد فهد نفسه مطرودًا من ورشة الرخام التي كان يعمل بها، حيث قرر صاحب الورشة التخلي عنه بسبب خوفه على مصدر رزقه، ليجد فهد نفسه بلا عمل، فلجأ لصديقه "ريكو" عصام السقا وطلب منه أن يساعده في الحصول على عمل لدى توفيق التمساح، الرجل الذي كان السبب الرئيسي وراء تشريد فهد وشقيقته رواية وقتل والدهما، لكن فهد لم يكن يبحث عن مجرد فرصة عمل، بل كان هدفه الحقيقي هو البقاء في منطقة شق الثعبان، وهو المكان الذي يقيم فيه توفيق التمساح، لكي يتمكن من تنفيذ خطته للانتقام منه.

أحمد العوضي



أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وغيرهم من النجوم.

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