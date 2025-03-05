مواعيد إعادة عرض مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي في رمضان 2025

يواصل مسلسل فهد البطل، بطولة النجم أحمد العوضي، جذب أنظار المشاهدين خلال موسم رمضان 2025، حيث يُعرض عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

مواعيد العرض والإعادة:

قناة ON: العرض الأساسي الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الأولى 6:45 صباحًا.قناة ON دراما: العرض الساعة 12:00 منتصف الليل، مع إعادتين في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.قناة الحياة: العرض الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى 5:00 صباحًا، والثانية 10:45 صباحًا.

منصة Watch it: متاح للمشاهدة الرقمية في أي وقت.

قصة مسلسل "فهد البطل"

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في أجواء شعبية بلمسات درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يُجبر على الهروب من بلدته بسبب الظلم، لكنه يجد نفسه في مواجهة صراعات جديدة في القاهرة بعد حادث مأساوي تتعرض له شقيقته، ليبدأ رحلة البحث عن العدالة وسط معارك لا تنتهي.

طاقم العمل

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

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