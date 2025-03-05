مواعيد إعادة الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي

يترقب عشاق مسلسل فهد البطل عرض الحلقة الرابعة مساء اليوم، الثلاثاء، حيث يبث على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في 6:45 صباحًا.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية

أما على ON دراما، فيُعاد المسلسل في تمام 12:00 منتصف الليل، ثم مجددًا في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

في حين تُعرض الحلقة على قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، مع إعادتين، الأولى في 5:00 صباحًا والثانية في 10:45 صباحًا، وذلك بالتزامن مع إتاحتها عبر منصة Watch it الرقمية.

مسلسل"فهد البطل"

يعود أحمد العوضي بقوة إلى دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل فهد البطل، وهو عمل يحمل طابعًا شعبيًا ممزوجًا بالدراما الصعيدية، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

يجسد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب مع شقيقته بعد مقتل والده على يد عمه، ليبدأ حياة جديدة في القاهرة، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط صراعات لا تنتهي، فيقرر الانتقام واستعادة حقه.

أبطال العمل

يشارك في البطولة: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

يُذكر أن العوضي قدّم في رمضان الماضي مسلسل حق عرب، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وغيرهم، وكان العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

أحداث الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل إقامة جبرية.. هنا الزاهد تقتل صابرين