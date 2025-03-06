موعد عرض الحلقة 6 من فهد البطل وأبرز تفاصيل المسلسل

ينتظر عشاق "فهد البطل" عرض الحلقة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، حيث يُذاع المسلسل عبر قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة أولى في 6:45 صباحًا.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أما على ON دراما، فتعاد الحلقة في تمام 12:00 منتصف الليل، ثم مجددًا في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

كما تعرض قناة الحياة الحلقة في 10:45 مساءً، مع إعادتين: الأولى في 5:00 صباحًا، والثانية في 10:45 صباحًا، وذلك بالتزامن مع توفرها على منصة Watch It الرقمية.

عن مسلسل "فهد البطل"

يعود أحمد العوضي إلى دراما رمضان 2025 بعمل يحمل طابعًا شعبيًا ممزوجًا بالدراما الصعيدية، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة المسلسل

يجسد أحمد العوضي شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يضطر للهروب مع شقيقته إلى القاهرة بعد مقتل والده على يد عمه. لكنه يجد نفسه عالقًا وسط صراعات لا تنتهي، مما يدفعه لاتخاذ قرار الانتقام واستعادة حقه بأي ثمن.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

أحمد العوضي في رمضان 2024

يُذكر أن العوضي قدم في رمضان الماضي مسلسل "حق عرب"، الذي شارك في بطولته إلى جانب دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وغيرهم، وكان من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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