مسلسل فهد البطل الحلقه ٩.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة

مسلسل فهد البطل الحلقه ٩.. من المقرر عرضها في موعدها المعتاد، حيث يُذاع العمل على القنوات الناقلة والمنصات الرقمية التي حصلت على حقوق البث، ليستكمل الجمهور متابعة القصة التي تجمع بين الإثارة والتشويق.

مسلسل فهد البطل الحلقه ٩

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل مسلسل فهد البطل الحلقه ٩ مواعيد العرض.

مسلسل فهد البطل الحلقه ٩.. تُعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد العرض والإعادة لمسلسل فهد البطل الحلقه ٩

ومن مواعيد العرض والإعادة لمسلسل فهد البطل الحلقه ٩ الآتي:

قناة ON: العرض الأساسي الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الأولى 6:45 صباحًا.قناة ON دراما: العرض الساعة 12:00 منتصف الليل، مع إعادتين في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.قناة الحياة: العرض الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى 5:00 صباحًا، والثانية 10:45 صباحًا.

منصة Watch it: متاح للمشاهدة الرقمية في أي وقت.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إطار درامي شيق، حيث يلعب أحمد العوضي دور "فهد"، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب من بلدته نتيجة الظلم الذي تعرض له، وفور وصوله للقاهرة، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تتعرض شقيقته لحادث مأساوي، يدفعه للدخول في صراعات ومعارك لا تنتهي، سعيًا للانتقام واستعادة حقوقها.

قصة مسلسل "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل الحلقه ٩ من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في أجواء شعبية بلمسات درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يُجبر على الهروب من بلدته بسبب الظلم، لكنه يجد نفسه في مواجهة صراعات جديدة في القاهرة بعد حادث مأساوي تتعرض له شقيقته، ليبدأ رحلة البحث عن العدالة وسط معارك لا تنتهي.

طاقم مسلسل فهد البطل الحلقه ٩

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وغيرهم.

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