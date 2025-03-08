موعد إعادة مسلسل فهد البطل.. وتفاصيل أحداث الحلقة 8

موعد إعادة مسلسل فهد البطل.. يترقب عشاق الدراما الرمضانية عرض الحلقة الثامنة من مسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي.

ويعد موعد إعادة مسلسل فهد البطل من أبرز المسلسلات المنتظرة خلال رمضان 2025 يعرض العمل عبر مجموعة من القنوات الفضائية، بالإضافة إلى توفره على المنصات الرقمية لمتابعي الدراما في أي وقت.

موعد إعادة مسلسل فهد البطل

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل فهد البطل.

يعرض المسلسل على عدد من القنوات، حيث يتميز بجدول عرض وإعادة متنوع يتيح للجمهور مشاهدته في أكثر من توقيت، وجاءت المواعيد كالتالي:

قناة ON: العرض الأول الساعة 9:45 مساءً، والإعادة الأولى 6:45 صباحًا. قناة ON دراما: يعرض المسلسل في 12:00 منتصف الليل، وتتم إعادته في 12:00 ظهرًا و4:30 مساءً.

قناة الحياة: يذاع في 10:45 مساءً، وتتم إعادته في 5:00 صباحًا و10:45 صباحًا.

منصة Watch It: تتاح الحلقات إلكترونيًا بالتزامن مع العرض التلفزيوني، ليستطيع المشاهدون متابعتها في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل "فهد البطل" وأبطاله

يأخذ موعد إعادة مسلسل فهد البطل طابعًا دراميًا شيقًا، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بالأكشن والصراع الصعيدي. تدور القصة حول فهد، الشاب الصعيدي الذي يواجه ظلماً شديداً في قريته، ما يدفعه للهروب إلى القاهرة في محاولة لبدء حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل التي لاحقته ولكن سرعان ما يجد نفسه في دوامة جديدة من الصراعات بعد تعرض شقيقته لحادث مأساوي، يجعله يدخل في مواجهات خطيرة لاستعادة حقها والانتقام لها، في ظل أحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

ويجمع العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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