تامر حسني يشيد بمسلسل قلبي ومفتاحه ويهنئ الأبطال

مسلسل قلبي ومفتاحه.. أشاد النجم تامر حسني بالعمل الدرامي الناجح، الذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، مؤكدًا أنه عمل مميز يحمل قصة قوية وأداءً رائعًا من أبطاله.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مسلسل قلبي ومفتاحه.

مسلسل قلبي ومفتاحه

تامر حسني ومسلسل قلبي ومفتاحه

وحرص تامر على تهنئة النجمة مي عز الدين والنجم آسر ياسين أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه، بالإضافة إلى المخرج تامر محسن، حيث كتب عبر ستوري إنستجرام: "يا مي، مبروك ليكي ولحبيبي آسر، مسلسل جميل بجد، مبروك ليكم ولكل الأبطال حبايب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن".

وسريعًا، ردت عليه مي عز الدين، معبرة عن امتنانها بكلماته الداعمة، قائلة: "الله يبارك فيك يا عشرة العمر، يا أغلى الناس".

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه عبر مجموعة من القنوات الفضائية، إلى جانب منصة Watch It، وفق المواعيد التالية:

قناة ON: الساعة 11:00 مساءً، والإعادة في 8:00 صباحًا.

قناة ON دراما: الساعة 9:00 مساءً، والإعادة في 6:00 صباحًا.

كما يتوفر للمشاهدة في أي وقت عبر منصة Watch It الرقمية.

أبطال وقصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، حيث يشارك في بطولته آسر ياسين ومي عز الدين، إلى جانب أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

وتدور أحداث العمل حول قضية "المحلل"، حيث يجسد آسر ياسين شخصية سعد، سائق أوبر الأربعيني الذي لم يسبق له الزواج بسبب سيطرة والدته على حياته. بينما تؤدي مي عز الدين دور ميار، التي تطلقت ثلاث مرات من زوجها سعد، لكنها لا ترغب في العودة إليه مجددًا، خوفًا من فقدان ابنها. تبحث ميار عن "محلل" وفق شروطها الخاصة، ما يدفعها لاختيار عزت، الشخصية التي قد تُغيّر مسار حياتها بشكل غير متوقع.

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