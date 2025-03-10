تفاصيل أحداث مسلسل الأميرة الحلقة التاسعة.. زواج نانسي من أسامه

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" من بطولة ياسمين صبري الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي، زواج نانسي من أسامه



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" بطولة ياسمين صبري.









ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة بطلاق زينب من أسامة دون علمها، حيث تذهب زينب وأبوها وشقيقها أحمد إلى مكتب أسامة، ويتشاجر أحمد مع أسامة، ولكن الأخير يضرب نفسه على رأسه، ويتهم أحمد بمحاولة قتله وهذا الفعل يستفز أحمد أخو زينب ويتهجم عليه.



وكما يأتي الشرطة وتلقي القبض علي أحمد ويتم حبسه بينما والد زينب يصاب بـ جلطة في المخ أثناء محايلته لأسامة بالتنازل عن المحضر وعدم سجن ابنه الوحيد، حيث يدخل والد زينب المستشفى.

وما تكتشف زينب أن أسامة جعلها توقع على أوراق للتنازل عن حقها دون أن تعلم، وكما تبحث زينب عن محامي لأخيها وعندما يأتي المحامي يكتشف أن أسامة طلق زينب من أسبوع وأخذت كل حقوقها وتنازلت عن حضانة الطفل.

وتنكر زينب كل ما حدث ونصدم من كل هذه الأحداث عندما تعلم أن أحمد أخيها تم تجديد حبسه لمدة 15 يوما، ويظهر إن نانسي صديقة زينب متزوجة من أسامة.

موعد عرض مسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرص مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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