موعد إعادة عرض مسلسل الأميرة الحلقة التاسعة.. إليك ملخص الأحداث



تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة، بين أبطال العمل ياسمين صبري ونيقولا معوض، مما أثارت تشويق الجمهور لمتابعة أحداث العمل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة ومواعيد وإعادة العرض والقنوات الناقلة فيما يلي:

مسلسل الأميرة

أحداث الحلقة التاسعة مسلسل الأميرة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة، المعروض على قناة أبوظبي الفضائية، تطورات درامية مثيرة، حيث تفاجأت زينب (ياسمين صبري) بخبر طلاقها من أسامة (نيقولا معوض) دون علمها، مما تسبب في صدمة لها ولعائلتها.

لم تتقبل زينب وعائلتها الوضع بسهولة، فتوجهت برفقة والدها (عزت زين) وشقيقها أحمد (عابد عناني) إلى مكتب أسامة لمواجهته، إلا أن الأمور سرعان ما تصاعدت إلى مشادة عنيفة بين أحمد وأسامة، انتهت بحيلة خبيثة من الأخير، حيث ضرب نفسه على رأسه واتهم أحمد بمحاولة قتله، مما أدى إلى حبس أحمد ووقوع والد زينب ضحية جلطة دماغية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي ظل هذه الأزمة، اكتشفت زينب أن أسامة استغل ثقتها وجعلها توقع دون علمها على أوراق تتنازل فيها عن حقوقها، لتجد نفسها محاصرة بين خسارة عائلتها وفقدان حقوقها القانونية.

مواعيد وإعادة عرض مسلسل الأميرة

يتكون مسلسل الأميرة من 15 حلقة، يواصل تصاعد أحداثه مع كل حلقة جديدة، حيث تُعرض الحلقات يوميًا على قناة أبوظبي الإماراتية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، مع إعادة في الساعة 3:30 فجرًا، مما يزيد من ترقب الجمهور لمجريات الحلقات القادمة.

مسلسل الأميرة

نجاح الأغنية الدعائية للمسلسل الأميرة

في سياق متصل، طرح صُنّاع مسلسل الأميرة الأغنية الدعائية للعمل تحت عنوان "سيدة الحب الأولى" عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا، حيث تجاوزت مليون ونصف مشاهدة على "إنستجرام" خلال 15 ساعة فقط، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مشاركة، نظرًا لطابعها الرومانسي المميز.

الأغنية من غناء آية خفاجة، وكلمات محمد شكري، وألحان حازم أحمد، وتوزيع محمد مجدي.



أبطال مسلسل الأميرة

يجمع مسلسل الأميرة نخبة من النجوم، أبرزهم وفاء عامر، هالة فاخر، نضال الشافعي، ومها نصار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، يواصل تقديم حبكة مليئة بالإثارة والتشويق، خاصة مع اقتراب عرض الحلقات الأخيرة التي من المتوقع أن تحمل المزيد من المفاجآت.

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