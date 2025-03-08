موعد إعادة عرض مسلسل الأميرة وأحداث نارية في الحلقة السابعة

يواصل مسلسل الأميرة، جذب أنظار المشاهدين بأحداثه المشوقة وقضاياه الاجتماعية التي تمس واقع العديد من الأسر ومع تصاعد الصراع بين الشخصيات، شهدت الحلقة السابعة لحظات حاسمة، حيث واجهت البطلة زينب (ياسمين صبري) قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الأميرة وموعد إعادة عرض الحلقات فيما يلي

مسلسل الأميرة

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

يُعرض مسلسل الأميرة على قناة أبوظبي الإماراتية يوميًا في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات (9:00 مساءً بتوقيت مصر)، فيما تُعرض الإعادة عند الساعة 3:30 فجرًا، لمن فاته متابعة الحلقات الأساسية.



أبطال مسلسل الأميرة

يضم مسلسل الأميرة نخبة من النجوم، على رأسهم ياسمين صبري التي تجسد شخصية زينب، وهي امرأة تخوض صراعًا بين الحب والكرامة، يشاركها البطولة نيقولا معوض في دور أسامة، الزوج المتحكم الذي يفرض شروطًا قاسية، إضافة إلى وفاء عامر، هالة فاخر، نضال الشافعي، ومها نصار، الذين يقدمون أداءً مميزًا يضيف عمقًا دراميًا للأحداث.

مسلسل الأميرة

تصاعد درامي في الحلقة السابعة بمسلسل الأميرة

حملت الحلقة السابعة من مسلسل الأميرة، العديد من المفاجآت، حيث تواجه زينب أزمة حقيقية مع أسامة، الذي يضع شروطًا صارمة لعودتها إليه، أبرزها قطع علاقتها بأهلها وأصدقائها، وفرض قيود على حياتها الشخصية، وهو ما ترفضه تمامًا، مما يشعل خلافًا بينهما.

في الوقت ذاته، يشهد المسلسل خروج هارون (نضال الشافعي) من السجن، في خطوة قد تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

تتصاعد الضغوط على زينب، التي تجد نفسها وحيدة في لحظة حرجة، حيث تفاجأ بآلام الولادة دون أن يكون أحد بجانبها، فيقرر أسامة نقلها إلى المستشفى، لكنه يمنع أهلها من رؤيتها.

هنا تبدأ المواجهة الحقيقية، حيث تتحدى والدة زينب (وفاء عامر) هذا القرار، مما يؤدي إلى مشادة كلامية تتطور إلى مشهد صادم حين تصفعه على وجهه، في لحظة درامية ألهبت مشاعر الجمهور.

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