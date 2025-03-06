موعد إعادة عرض مسلسل الأميرة وأحداث درامية مشوقة في الحلقة الخامسة

تصاعدت أحداث مسلسل الأميرة، بطولة ياسمين صبري، الذي يتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، المكون من 15 حلقة، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل الأميرة ومواعيد وإعادة عرض العمل.

مواعيد وإعادة عرض مسلسل الأميرة

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية مسلسل الأميرة، بطولة ياسمين صبري يوميًا الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، مع إعادة الحلقة في تمام الساعة 3:30 فجرًا.

كما سيتم عرض مسلسل الأميرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من شهر رمضان، بعد أن يُعرض في النصف الأول على قناة أبو ظبي.

مسلسل الأميرة

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الأميرة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الأميرة تصاعدًا في الأحداث، حيث بدأ المشهد بدخول أسامة (نيقولا معوض) المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة أثناء وجوده مع زوجته زينب (ياسمين صبري).

طمأن الطبيب زينب على حالة أسامة، مؤكدًا أن إصاباته تقتصر على كسر في الذراع وبعض الكدمات.

ورغم تعرضه للحادث، أبدى أسامة سلوكًا عدائيًا تجاه أهل زوجته داخل المستشفى، ورفض مصافحتهم، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم، قبل أن يقرر مغادرة المستشفى.

بعد ذلك، تواصل أسامة مع الشخص المتسبب في الحادث (نضال الشافعي)، والذي ساومه للحصول على شيكاته والعمولات.

في تطور آخر، قامت نانسي (مها نصار) بإرسال باقة ورد إلى أسامة في مكتبه، مما دفعه لإبلاغ السكرتيرة بالسماح لها بالدخول في المستقبل في المقابل، بدأت زينب في الشك بتصرفات زوجها، فاتصلت بصديقتها وأخبرتها بالمشاكل التي تواجهها معه.

وفي نهاية الحلقة ضمن أحداث مسلسل الأميرة، توجه أسامة إلى نضال الشافعي بعد أن حصل على حكم ضده في قضية توظيف الأموال، ليسلمه إلى قسم الشرطة، لتتصاعد وتيرة الأحداث.

مسلسل الأميرة

الأغنية الدعائية لمسلسل الأميرة وتحقيقها نجاحًا كبيرًا

طرح صناع العمل الأغنية الدعائية لمسلسل الأميرة بعنوان "سيدة الحب الأولى" عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، والتي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

حققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 آلاف مشاركة خلال 15 ساعة فقط على "إنستجرام"، حيث تميزت بالطابع الرومانسي.

الأغنية من غناء آية خفاجة، وكلمات محمد شكري، وألحان حازم أحمد، وتوزيع محمد مجدي.

أبطال وصناع مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة مكوّن من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، العمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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