موعد إعادة مسلسل الأميرة على قناة أبو ظبي.. وملخص الحلقة 7

موعد إعادة مسلسل الأميرة “ظل حيطة”.. من بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي بإعلانات قليلة، حيث يعد من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يتبعها المشاهدين.

موعد إعادة مسلسل الأميرة

ويرصد لكم موقع الموجز موعد إعادة مسلسل الأميرة "ظل حيطة" على قناة أبو ظبي وملخص الحلقة السابعة.

موعد إعادة مسلسل الأميرة على قناة أبو ظبي

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.



ملخص الحلقة السابعة من مسلسل الأميرة

وشهدت الحلقات السابعة من مسلسل الأميرة، موافقة زينه التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين صبري، علي طلب زوجها نيكولا معوض، بارتداء النقاب، ومقاطعة صديقاتها، ووضع حدود مع أهلها.

وكما رفض نيكولا معوض عدم إخبار أهل زوجته على مكان المستشفى التي تولد فيها ابنتهم، وعندما تأتي أهل زوجته إلى المستشفى تضربه أم زينه بالقلم وتغضب عليه وعلى ابنتها، وبعدها تقوم زينه وتطرده من الغرفة.

وكما وافقة مها نصار، الرجوع لخطيبها، بعد إلحاح كبير منه، ولكن استمرت في معاملتها السيئة له، مما تركها خطيبها للمرة الثانية بسبب طلبتها الكبيرة فوق طاقته وحياته المادية بالإضافة لطريقتها السيئة له.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرض مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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