تفاصيل أحداث مسلسل الأميرة الحلقة الثامنة.. أسامة يطلق زينب

عرضت الحلقة الثامنة مسلسل الأميرة "ظل حيطة" من بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي، حيث شهدت الحلقة العدد من التطورات والمفاجات.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" بطولة ياسمين صبري.









ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الأميرة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الأميرة، غضب زينب من زوجها أسامة حيث ذهبت زينة إلى منزل أهلها بعد خروجها من المستشفى، وكما يحاول أسامة أن يصالح زوجته زينب، لكنها ترفض في البداية، فيذهب إلى منزلها ويتوسل لها؛ فتستجيب بعد توسط والدها، وتعود لمنزل زوجها، وتتحسن حالة أسامة مع أهل زوجته زينب.

وبعدما بلغ ابنهم عاما واحدا، أخبرها أنه يريد شراء فيلا لها، فتخبره الشركة العقارية أنها آخر فيلا في المجموعة، ويمكنه أن يحصل على خصم مقابل الشراء الكاش.

وكما يخبر أسامة زوجته زينب أنه ليس لديه أموالا كافية لشراء الفيلا كاش، فتخبره أنها تبيع الأرض التي أهداها لها والشاليه والشقة؛ حيث يذهبوا سوا للشهر العقاري ويجعلها توقع على عدد من الأوراق، دون أن تقرأها، وولد زينب يكلمها، يخبرها بأن زوجها أسامة أخبره أنه طلقها.

موعد عرض مسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرص مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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