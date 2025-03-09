مسلسل وتقابل حبيب ونيكول سابا تعلق على الحب عيبنا بتوقيع رقية العسكري

علقت النجمة نيكول سابا على شخصيتها الجديدة «رقية العسكري» بمسلسل «وتقابل حبيب» بعد أن تصدرت التريند على مدار الأيام الماضية بسبب أفعال الشخصية القوية في مواجهة "ياسمين عبد العزيز – ليل الحسيني"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الاغنية .

نيكول سابا





وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت نيكول جلسة تصوير حديثة على أغنية «الحب عيبنا» التي أطلقها رامي صبري قبل ساعات من المسلسل الجديد وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وعلقت نيكول على الأغنية ومبررات الشخصية وكتبت تعليقا على الأغنية والصور وكتبت، "المرأة القوية تحب بكل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها" وهو تعلق يوافق سمات شخصية رقية في المسلسل حيث تعد شخصية رومانسية وقوية للغاية وتحاول تحافظ على حبها وزواجها حتى ولو على حساب أي أحد.



مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وعدد كبير من النجوم من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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