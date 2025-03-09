بعد تصدر مسلسل وتقابل حبيب التريند.. بتول الحداد مع نيكول سابا

مسلسل وتقابل حبيب.. شاركت الفنانة بتول الحداد جمهورها ومتابعيها صور جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" برفقة الفنانة نيكول سابا.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول مسلسل وتقابل حبيب.

مسلسل وتقابل حبيب

ونشرت بتول الحداد الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ",إنستجرام"، وكتبت عليها معلقة: "أجمل وأحلى رقية العسكري".

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل "وتقابل حبيب" على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحًا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

جدير بالذكر إنه سوف تشارك بتول الحداد في مسلسل "في لحظة" والذي من المقرر عرضه على منصة TOD ضمن السباق الرمضاني الحالي، وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين ونجلاء بدر وإدوارد.

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