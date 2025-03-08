موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10.. وتفاصيل مثيرة مع مصطفى شعبان

موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10.. يترقب عشاق الدراما الرمضانية موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا، الذي نجح في جذب اهتمام الجمهور منذ بداية عرضه، بفضل قصته المشوقة وأحداثه الدرامية القوية.

ولهذا يرغب الكثيرون في معرفة موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10، خاصة وأن الحلقة الجديدة تواصل تسليط الضوء على تطورات مهمة في حياة الشخصيات الرئيسية، مما يزيد من حماس المشاهدين لمعرفة ما سيحدث بعد الأحداث المثيرة في الحلقات السابقة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10.

موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10

وقبل معرفة موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10، فقد شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10.. ويعرض يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

موعد عرض حكيم باشا الحلقه 10.. وقد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، ومواجهته بحقيقة ما في قلبه له بعد أن طلب منه أن يأخذ ابنه وزوجته ويجلسون في مكان بعيد عن القصر خوفا عليه.

أحداث مسلسل حكيم باشا

ولكن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لعمه أنه سوف يتزوج من "غزل- دينا فؤاد"، وتأتي على القصر لتعيش معه، وطلب منه أن يشهد على عقد زواجه ولكنه رفض، فقال له أن والده "رضوان- أحمد صادق" موجود على قيد الحياة.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حكيم باشا"، زواج "حكيم- مصطفى شعبان" رسميًا من "غزل- دينا فؤاد"، ثم ذهبت معه إلي القصر وقالت لها "برنسه- سهر الصايغ" أنها هي التي لها الكلمة في هذا القصر.

وانتهت الحلقة، على أن "صفا- هاجر الشرنوبي" طلبت من "غزل- دينا فؤاد" أن تجلس في غرفتها حتى يتم تجهيز أوضتها في القصر.

حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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