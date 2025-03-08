سبب تصدر خالد الصاوي التريند بعد انفعاله على حسن عسيري.. "خنقت أمي"

سبب تصدر خالد الصاوي التريند.. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية حول اسم الفنان خالد الصاوي الذي أصبح حديث الساعة على شبكة الإنترنت.

ويرصد لكم موقع الموجز القصة الكاملة حول سبب تصدر خالد الصاوي التريند.

سبب تصدر خالد الصاوي التريند

ويأتي سبب تصدر خالد الصاوي التريند بعدما انفعل على الفنان حسن عسيري، خلال استضافته في برنامج بروود كاست، على قناة إم بي سي مصر.

خالد الصاوي يظهر في برنامج بروود كاست



ويأتي سبب تصدر خالد الصاوي التريند، عندما ظهر الفنان في برنامج بروود كاست الذي يقدمه الفنان حسن عسيري، على قناة إم بي سي مصر، حيث هدده خالد الصاوي على الهواء بعدما ديقه بالأسئلة التي يسألها للضيوف في برنامجه منذ عرضه في رمضان 2025.

خالد الصاوي ينفعل على حسن عسيري

وقال خالد الصاوي له: أنا آخر مرة أوعدك أني هفرجك على مجموعة من الألعاب الرياضية القديمة اللي أنت متعرفهاش"، ليرد الأخر قائل: "ألغي المشهد اللي بيهددني فيه".

وكما قام الصاوي، بكسر كوب ماء في الاستوديو، وقال "ده آخر إنذار ليك.. أنت جايبني علشان إيه، عايز مني إيه لأني شايف إنك متعرفنيش ولا تعرف شغلي ولا متعاطف معي"

وكما حاول خالد الصاوي الإمساك بـ حسن عسيري في الاستوديو، وقال "أنا مش هقدر أجري وراك علشان عندي إنزلاق... ولكن خنقت أمي وهضربك يعني هضربك"



برنامج بروود كاست



وبرنامج بروود كاست يقدمه السعودي حسن عسيري هو برنامج مقالب يُعرض خلال شهر رمضان 2025، ويتم خلال حلقات البرنامج استضافة مجموعة من نجوم الفن العربي في حوارات تلفزيونية غير تقليدية، حيث يتعمد استفزاز ضيوفه بأسئلة غير متوقعة ومحرجة لرصد ردود أفعالهم العفوية، يهدف البرنامج إلى تقديم محتوى يجمع بين الكوميديا والمواقف الواقعية.

خالد الصاوي يشارك في رمضان 2025

ويشارك خالد الصاوي في الموسم الرمضاني 2025 في عدد مسلسلات، حيث يشارك في مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.



مسلسل سيد الناس

وكما يشارك في مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، منة فضالي، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، طارق النهري، بشرى، سليمان عيد، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، أسما سليمان، صلاح عبدالله، ومن إخراج محمد سامي، من تأليف خالد صلاح، ومن الإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن بإشراف المنتج صادق الصباح.



مسلسل المداح 5

وكما يشارك في مسلسل المداح الجزء الـ5، من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، جوري بكر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. ​​

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