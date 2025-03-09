موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثامنة.. تطورات مثيرة في الأحداث

تصاعدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد كشف زواج خالد سليم الثاني الذي تسبب في انهيار زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة الثامنة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرضه خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث أبلغ "فارس" (كريم فهمي) عائلته بأن "ليل" (ياسمين عبد العزيز) قررت طلب الطلاق من زوجها "يحيى" (خالد سليم)، بعدما اكتشفت خيانته وزواجه من أخرى.

هذا القرار أحدث صدمة كبيرة داخل العائلة، خاصة مع تصاعد التوتر بين جميع الأطراف.

لم تكتفي أنوشكا بإشعال الخلافات، بل قامت بخطوة صادمة، إذ أرسلت رجالها لاختطاف بنات "ليل" من المدرسة، مما دفع الأخيرة إلى التوجه لمنزل زوجها لاستعادتهن لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تم احتجازها هناك، لولا تدخل "فارس" الذي أنقذها مع بناتها.

بينما ظنت "ليل" أن الأمور بدأت تهدأ، كانت "أنوشكا" تخطط لمكيدة جديدة، إذ أمرت ابنها الأصغر بعرقلة طريق "ليل" بعد خروجها بالسيارة.

وبالفعل، نجح في إيقافها مع مجموعة من الرجال، ليتم خطف بناتها مجددًا، تاركًا "ليل" في حالة من الانهيار، قبل أن تفاجأ بزوجها السابق يواجهها في اللحظة الحاسمة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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