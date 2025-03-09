موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل.. كشف أسرار وعلاقات مشبوهة

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل.. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "جريمة منتصف الليل" تطورات درامية متسارعة، حيث تصاعدت التوترات بين شخصيات العمل، وظهرت العديد من المفاجآت التي كشفت عن علاقات سرية، فساد داخل الجامعة، وصراعات تهدد مصير أبطال القصة، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل.

دكتور ناجح يتدخل لإنقاذ ميرفت من طارق

أقنع دكتور ناجح (أحمد عبد العزيز) والد ميرفت (على السبع) بعدم سحب ابنته من الجامعة، متعهدًا بإبعاد طارق (حسني شتا) عن حياتها تمامًا. وبناءً على ذلك، أجبر طارق على توقيع إقرار بعدم التعرض لها، وهو ما وافق عليه الأخير على مضض.

مفاجأة مدوية طارق يكشف زواجه السري من ميرفت

خلال التحقيقات، فجر طارق مفاجأة صادمة حين أعلن أنه متزوج عرفيًا من ميرفت، مؤكدًا أن دكتور ناجح كان يطاردها ويريد الزواج منها. وكشف أن ناجح أصبح صديق والدها وألمح له برغبته في الارتباط بها، بل وصل به الأمر إلى تهديدها عندما رفضته، قائلًا: "أنا أحسن من الهلفوت الصايع بتاعك، وهعرف أصونك وأحافظ عليكِ".

مواجهات نارية وفضائح جديدة داخل التحقيقات

استمرت التحقيقات في كشف مزيد من الأسرار، حيث صرحت ريناد (إلهام عبد البديع) بمعرفتها بقصة الزواج العرفي، فيما أفشت ميسون سر طارق للدكتور ناجح. واحتدمت المواجهة عندما كشف صبري أن طارق وتامر المرزوقي، ابن رئيسة الجامعة، كانا يخططان لإيقاع ميسون في الفخ، مما أدى إلى مشاجرة عنيفة بينهما أثناء الاستجواب.

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل

انفجار إعلامي يضع رئيسة الجامعة في مأزق

موعد إعادة مسلسل جريمة منتصف الليل.. في تطور مفاجئ، ظهر الإعلامي محمد الغيطي في دور مذيع كشف خلال برنامجه تفاصيل مقتل ميسون وميرفت، متهمًا رئيسة الجامعة د. مها بالتقصير. كما عرض مقاطع فيديو تفضح ما يحدث داخل الجامعة، مهددًا بإرسال الأدلة إلى جهات التحقيق. في المقابل، حاولت د. مها احتواء الموقف، وأمرت بإعداد بيان رسمي للرد على الاتهامات.

فضائح الفساد تهز الجامعة والحرب الإعلامية تشتعل

تزايدت الضغوط على د. مها بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم إدارتها بالفساد المالي والإداري، وتسأل عن علاقتها بخلود (السكرتيرة) وأمين عام الجامعة. وأخبرها د. ناجح أنه عرف مصدر الحملة الإعلامية ضدها، ووعد بالتصرف، مؤكدًا أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الاتهامات.

مؤامرة خفية ضد رئيسة الجامعة

في الخلفية، كان وراء الحملة الإعلامية ضد الجامعة شخص مجهول، وهو صديق سهيلة (نوف)، الذي احتفل بالحملة واعتبرها وسيلة للإطاحة برئيسة الجامعة ود. ناجح، وسط مؤامرات وصراعات متشابكة داخل عالم المال والسلطة.

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