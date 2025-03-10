تفاصيل أحداث مسلسل العتاولة 2 الحلقة العاشرة

عرضت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل العتاولة 2، حيث شهدت الحلقة اخداع عيسى العتاولة بعدما استأجر رجال على أساس أنهم شرطة، ليأخذ سيارة الأثار منهم ولكن عدولة تعلم بخطتهم وتحص هى على الأثار.





ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 10 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.



ملخص الحلقة 10 من مسلسل العتاولة 2



شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل العتاولة 2، محاولة خضر ونصار، الوصول للكنز الموجود داخل منزل رماح، ليأتي فجأة ويكشف أمرهم، ولكنهم خدعوه بوجود جن معهم بمساعدة عيسى، واستعانوا بموسيقى مسلسل المداح.

وكما تمكن العتاولة من الدخول لغرفة الآثار و أخذوا كل ما فيها، وأثناء عودتهم وجدوا الشرطة في الطريق، فاضطروا لترك كل شيء، ولكن عيسى استأجر رجال على أساس أنهم شرطة، ليأخذ كل شيء من العتاولة، ولكن يتفاجأ باحتوائها السيارة على ألعاب بدلاً من الآثار، وذلك بعدما علمت عدولة بخطة الوزان والعتاولة





وكما بدأت حنة في العمل مع عزمي خفاجي، والذي سمح لها لتنام في المحل مع ابنتها، كما روت له قصة مرض ابنتها، ليشعر بالتعب فجأة أثناء الحديث، ويستدعوا الطبيب لفحصه، ليتضح أنه يعاني من مرض في القلب، وفجأة جاء أولاده، لكن ظهر طمعهم وكرههم الشديد لهم، لتتشاجر حنة معهم، ويضطر عزمي إخبارهم بأن حنة زوجته ليحميها منهم.

ومن جانب أخر نفذت الحاجة شديدة خطتها من أجل إدخال أحد رجالها لبيت العتاولة حتى تتمكن من الحصول على كنز سترة العترة، حيث دخلت يوسف التي يؤدي دوره كريم محجوب الحارة، على أنه عائد من الخارج، ليتمكن من كسب ثقة شادية.







موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC، في تمام الساعة 7 مساء، كما سيعرض أيضًا عبر منصة شاهد بعد عرضه على التلفزيون.

قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.



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