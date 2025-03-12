مسلسل منتهي الصلاحية وطرح البوستر الفردي لأبطال قبل عرضه في النصف الثاني

مسلسل منتهي الصلاحية... يترقب جمهور عشاق الدراما الرمضانية المسلسلات المقرر عرضها في النصف الثاني في رمضان 2025، يعد مسلسل منتهي الصلاحية من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بشغف.



ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة عن مسلسل منتهي الصلاحية المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.



البوستر الفردي لأبطال مسلسل منتهي الصلاحية

أيام قليلة تفصلنا عن طرح المسلسلات الرمضانية المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث بدأت قناة mbc مصر في الترويج لمسلسل منتهي الصلاحية.

وطرحت قناة mbc مصر بوسترات الفردية لأبطال مسلسل منتهي الصلاحية المقرر على شاشتها في النصف الثاني من رمضان 2025.





مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​









عدد حلقات مسلسل منتهي الصلاحية

وينتمي مسلسل منتهي الصلاحية، إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة فقط.

قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ومن المتوقع عرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، ومن المفترض أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا لمشاركة هذا الفريق المميز من الفنانين والقائمين على العمل.​​





برومو مسلسل منتهي الصلاحية

طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل منتهي الصلاحية، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، حيث ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في البرومو بدور موظفة في نفس البنك وهؤ فتاة تحاول الزواج، لكنها تواجه صعوبات في تحقيق حلمها.



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كواليس مسلسل منتهي الصلاحية



وبدأ أبطال وصناع مسلسل منتهي الصلاحية، تصوير المشاهد في شهر ديسمبر 2024، حيث أعلن وقتها المنتج عبد الله أبو الفتوح صورة من كلاكيت التصوير معلنًا انطلاق العمل. ​​







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