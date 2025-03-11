موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025

مسلسل النص.... يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية موعد مشاهدة مسلسل النص بطولة الفنان أحمد أمين، حيث من أبرز المسلسلات التي يتبعها جمهور عشاق الأعمال الدرامية في رمضان 2025.



ويستعرض لكم موقع الموجز موعد مشاهدة مسلسل النص والقنوات الناقلة الذي يعرض في رمضان 2025

مواعيد عرض مسلسل النص



ويعرض مسلسل النص على شاشة قناة ON حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في تماما الساعة 1:30 ظهرًا.

وكما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساء والإعادة الأولى الساعة 7:30 صباحا والإعادة الثانية 3 مساء.





قنوات عرض مسلسل النص



ويعرض مسلسل النص من بطولة أحمد أمين في النصف الأول خلال شهر رمضان 2025،حصريا عبر قناة ON، وكما يعرض على قناة ON دراما، بالإضافة لعرضه عبر منصة يانجو بلاي.

قصة مسلسل النص

تدور أحداث المسلسل في فترة الثلاثينيات، حيث يجسد الفنان أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال سابق قرر التوبة والبحث عن مصدر رزق شريف. إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، مما يحوّله تدريجيًا من مجرد نشال إلى بطل شعبي تروي الأجيال سيرته.



وكما يستعين عبد العزيز النُّص بأربعة شخصيات لمساعدته في تحقيق هدفه، وهم: درويش يؤدي دوره الفنان حمزة العيلي، ورسمية التي تقدمها أسماء أبو اليزيد، وزقزوق التي يجسد دوره الفنان عبد الرحمن محمد، وإسماعيل التي يؤدي دوره الفنان ميشيل ميلاد.



أبطال مسلسل النص

ويشارك في مسلسل النص، الفنان أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025. ​​​​







عدد حلقات مسلسل النص



وينتمي مسلسل النص من بطولة أحمد أمين، إلى نوعية الأعمال القصيرة، حيث تعرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط خلال رمضان 2025.

إقرأ أيضا:

مواعيد إعادة عرض مسلسل معاملة اطفال الحلقة العاشرة وقصة العمل

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له