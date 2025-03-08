تفاصيل أحداث مسلسل النص الحلقة السابعة رمضان 2025

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "النص" لقاءً هامًا بين عبد العزيز النص (أحمد أمين) وحبيبة شقيقه محمود، سلوى، حيث التقاها عند منزل النص عندما جاءت لإيصال رسالة لمحمود. وخلال حديثه معها، اكتشف النص أنها طالبة جامعية، وهو أمر نادر في تلك الفترة، حيث أوضحت أنها واحدة من تسع فتيات فقط في الجامعة. كما أكدت سلوى أن علاقتها بمحمود لا تتعدى حدود الزمالة البريئة، مؤكدة احترامها له كمُناضل، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

الصاغ علوي ومهمته في حماية الآثار

في سياق آخر، ظهر الصاغ علوي (صدقي صخر) في موقف جديد حين طُلب منه المساعدة في حماية مقبرة أثرية من النهب على يد الإنجليز. استخدم الصاغ مبدأ القسمة للحفاظ على المقبرة، إلا أن الأمور تعقدت أكثر بعد وقوع انفجار في معسكر إنجليزي، ليكتشف أن النص هو من يقف خلف الهجوم.

مواجهة حاسمة بين الصاغ علوي والنص

تسببت هذه الاكتشافات في وضع الصاغ علوي في مواجهة مباشرة مع النص، مما زاد من تشويق الأحداث في نهاية الحلقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "النص"

قناة ON:

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10:30 صباحًا.



قناة ON Drama:

العرض الأول: الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى: الساعة 3:00 مساءً.

الإعادة الثانية: الساعة 7:30 صباحًا.



قصة مسلسل "النص"

مسلسل النص مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، ويدور في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث يتناول حياة عبد العزيز النص، الذي كان نشالًا تائبًا يجد نفسه متورطًا في صراعات سياسية متصاعدة. ومع مرور الأحداث، يتحول النص من مجرد نشال إلى بطل شعبي يتناقل الناس سيرته عبر الأجيال.

أبطال وصناع العمل

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبحي، وإخراج حسام علي، ويجمع بين الدراما، التشويق، والكوميديا في آنٍ واحد.

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