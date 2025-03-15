مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15.. رقية العسكري تحرض يوسف على فارس

عرضت منذ قليل الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز، وشهدت الحلقة قيام رقية العسكري بتحريض يوسف زوجها على عدم الخروج وراء فارس بعدما قدم استقالته.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض في رمضان 2025.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب، بقيام رقية التي تؤدي دورها نيكول سابا بتحريض يوسف التي يقدم دوره خالد سليم على عدم الخروج وراء فارس التي يؤدي دوره كريم فهمي بعد قدم استقالته له وخروجه من المكتب حتى تتخلص.

تعود رقية من السفر ومع ابنها وابن يوسف وهو اسمه كريم، وذلك من أجل الاستقرار بينهما في فيلا أبو العزم من أجل استكمال سيطرتها داخل العائلة بعد طلاق ليل وإعلان الشراكة، وكما يكتشف يوسف تصوير نجله فيديو لرقية مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة.



مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب بطوبة ياسمين عبد العزيز خلال شهر رمضان 2025 علي شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة الساعة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً.

وكما يعرض مسلسل وتقابل حبيب أيضا على شاشة قناة Dmc في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحا و1:30 مساء.

قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب



ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

قصة مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب يدور حول ياسمين عبد العزيز التي تقدم دور سيدة ثرية اسمها ليل الحسيني، حيث تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، لذلك تطلب الطلاق منه، وبعدها تعيش قصة حب معقدة تعيد تشكيل حياتها، لكنها تجد نفسها في صراعات عاطفية، وكما تكتشف مفأجات عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة.

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